На КПП в Эстонии возникла очередь из желающих попасть в Россию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В День России на пункте пропуска в российский Ивангород выстроилась очередь из желающих попасть в РФ.
- По состоянию на 9:30 мск со стороны Эстонии перед КПП наблюдалось скопление людей и около 80 автомобилей на парковке.
- Санкт-Петербургская таможня предупреждала о возможных очередях в преддверии празднования Дня России и была готова к увеличению пассажиропотока.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июн - РИА Новости. Очередь желающих попасть в РФ выстроилась в День России на пункте пропуска в российский Ивангород в Ленинградской области со стороны эстонского города Нарва, следует из общедоступной трансляции с внешней камеры наблюдения на КПП.
По состоянию на 9.30 мск, как следует из кадров, со стороны Эстонии перед КПП наблюдается скопление людей. На парковке, как показывают камеры, в настоящее время находятся порядка 80 автомобилей.
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В четверг Санкт-Петербургская таможня предупреждала о возможных очередях желающих попасть в РФ в преддверии празднования Дня России и в последующие дни перед пунктом пропуска Нарва-1 в Эстонии. Отмечалось, что при этом Санкт-Петербургская таможня готова к увеличению пассажиропотока.
Очередь на эстонской стороне связана с работой эстонских государственных органов, осуществляющих пограничный и таможенный контроль, разъясняло ведомство.