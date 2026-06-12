Рейтинг@Mail.ru
На КПП в Эстонии возникла очередь из желающих попасть в Россию - РИА Новости, 12.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:52 12.06.2026 (обновлено: 10:53 12.06.2026)
На КПП в Эстонии возникла очередь из желающих попасть в Россию

Очередь желающих попасть в РФ стоит в День России перед КПП со стороны Нарвы

© Кадр видео balticlivecamОчередь со стороны эстонского города Нарва на пункте пропуска в российский Ивангород в Ленинградской области
Очередь со стороны эстонского города Нарва на пункте пропуска в российский Ивангород в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Кадр видео balticlivecam
Очередь со стороны эстонского города Нарва на пункте пропуска в российский Ивангород в Ленинградской области
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В День России на пункте пропуска в российский Ивангород выстроилась очередь из желающих попасть в РФ.
  • По состоянию на 9:30 мск со стороны Эстонии перед КПП наблюдалось скопление людей и около 80 автомобилей на парковке.
  • Санкт-Петербургская таможня предупреждала о возможных очередях в преддверии празднования Дня России и была готова к увеличению пассажиропотока.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июн - РИА Новости. Очередь желающих попасть в РФ выстроилась в День России на пункте пропуска в российский Ивангород в Ленинградской области со стороны эстонского города Нарва, следует из общедоступной трансляции с внешней камеры наблюдения на КПП.
По состоянию на 9.30 мск, как следует из кадров, со стороны Эстонии перед КПП наблюдается скопление людей. На парковке, как показывают камеры, в настоящее время находятся порядка 80 автомобилей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
Вечность и один день: величие России в ее людях
Вчера, 08:00
В четверг Санкт-Петербургская таможня предупреждала о возможных очередях желающих попасть в РФ в преддверии празднования Дня России и в последующие дни перед пунктом пропуска Нарва-1 в Эстонии. Отмечалось, что при этом Санкт-Петербургская таможня готова к увеличению пассажиропотока.
Очередь на эстонской стороне связана с работой эстонских государственных органов, осуществляющих пограничный и таможенный контроль, разъясняло ведомство.
Очередь на погранпереходе Нарва (Эстония) — Ивангород (Россия) - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
СМИ рассказали, что произошло на границе России с Эстонией
7 июня, 20:01
 
В миреРоссияЭстонияИвангородДень России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала