На КПП в Эстонии возникла очередь из желающих попасть в Россию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июн - РИА Новости. Очередь желающих попасть в РФ выстроилась в День России на пункте пропуска в российский Ивангород в Ленинградской области со стороны эстонского города Нарва, следует из общедоступной трансляции с внешней камеры наблюдения на КПП.