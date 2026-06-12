Россия изменит порядок пересечения границы для европейских дипломатов

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Дипломаты стран ЕС и представительства Евросоюза в России с 15 июня будут обязаны уведомлять о пересечении российской границы, сообщил департамент государственного протокола МИД.

ЕС в рамках 19-го санкционного пакета объявил, что российские дипломаты и консульские сотрудники, аккредитованные в странах-участницах, будут обязаны уведомлять власти той страны Шенгенской зоны, границу которой они намерены пересечь. В том числе это касается транзитного проезда.