Россия изменит порядок пересечения границы для европейских дипломатов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- С 15 июня 2026 года дипломатам стран ЕС и представительства Евросоюза в России нужно будет оформлять уведомления о пересечении российской границы.
- Такой порядок распространяется на сотрудников диппредставительств и консульских учреждений стран-участниц, отдельных государств Шенгенской зоны и представительства ЕС.
- Он также будет действовать в отношении членов их семей.
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Дипломаты стран ЕС и представительства Евросоюза в России с 15 июня будут обязаны уведомлять о пересечении российской границы, сообщил департамент государственного протокола МИД.
Мера коснется сотрудников:
- дипломатических представительств и консульских учреждений стран — членов блока, а также отдельных государств Шенгенской зоны;
- представительства ЕС в Москве.
Из прикрепленной памятки следует, что направлять уведомления в МИД они должны будут при пересечении границы наземным и воздушным транспортом. Исключение — перелеты между Россией и страной гражданства без пересадок в ЕС и при наличии билетов от пункта вылета до пункта назначения. Уведомления также потребуются на совершеннолетних членов семьи сотрудников.
ЕС в рамках 19-го санкционного пакета объявил, что российские дипломаты и консульские сотрудники, аккредитованные в странах-участницах, будут обязаны уведомлять власти той страны Шенгенской зоны, границу которой они намерены пересечь. В том числе это касается транзитного проезда.
Замглавы российского МИД Сергей Рябков до введения этих санкций предупреждал, что Москва зеркально ответит на такие ограничения, если в объединении примут такое решение.