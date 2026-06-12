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Россия изменит порядок пересечения границы для европейских дипломатов - РИА Новости, 12.06.2026
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18:26 12.06.2026 (обновлено: 20:21 12.06.2026)
Россия изменит порядок пересечения границы для европейских дипломатов

Дипломаты ЕС с 15 июня должны будут уведомлять о пересечении границы России

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 15 июня 2026 года дипломатам стран ЕС и представительства Евросоюза в России нужно будет оформлять уведомления о пересечении российской границы.
  • Такой порядок распространяется на сотрудников диппредставительств и консульских учреждений стран-участниц, отдельных государств Шенгенской зоны и представительства ЕС.
  • Он также будет действовать в отношении членов их семей.
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Дипломаты стран ЕС и представительства Евросоюза в России с 15 июня будут обязаны уведомлять о пересечении российской границы, сообщил департамент государственного протокола МИД.
Мера коснется сотрудников:
  • дипломатических представительств и консульских учреждений стран — членов блока, а также отдельных государств Шенгенской зоны;
  • представительства ЕС в Москве.
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Из прикрепленной памятки следует, что направлять уведомления в МИД они должны будут при пересечении границы наземным и воздушным транспортом. Исключение — перелеты между Россией и страной гражданства без пересадок в ЕС и при наличии билетов от пункта вылета до пункта назначения. Уведомления также потребуются на совершеннолетних членов семьи сотрудников.
ЕС в рамках 19-го санкционного пакета объявил, что российские дипломаты и консульские сотрудники, аккредитованные в странах-участницах, будут обязаны уведомлять власти той страны Шенгенской зоны, границу которой они намерены пересечь. В том числе это касается транзитного проезда.
Замглавы российского МИД Сергей Рябков до введения этих санкций предупреждал, что Москва зеркально ответит на такие ограничения, если в объединении примут такое решение.
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