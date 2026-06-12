К зданию ЦИК в Ереване стянули полицию в связи с митингом на фоне выборов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сотрудников полиции привлекли к охране здания Центральной избирательной комиссии в Ереване.
- Партия «Процветающая Армения» призвала своих сторонников провести митинг у здания ЦИК в пятницу.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Сотрудников полиции привлекли к охране здания Центральной избирательной комиссии в Ереване в связи с призывами партии "Процветающая Армения" к своим сторонникам провести митинг в пятницу, сообщает Sputnik Армения.
Ранее партия "Процветающая Армения", которая обвиняет центризбирком в стремлении не пустить ее в парламент по итогам выборов 7 июня, призвала своих сторонников собраться в пятницу у здания ЦИК.
"К зданию ЦИК Армении стянута полиция. В эти минуты здесь находится представитель оппозиционной партии "Сильная Армения", но к 13.00 (12.00 мск - ред.) у здания ЦИК анонсировала митинг партия "Процветающая Армения" Гагика Царукяна", - говорится в сообщении Sputnik в Telegram-канале.
Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.
Партия премьер-министра Никола Пашиняна, выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил. Кроме нее в парламент проходят также две оппозиционные силы - блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна с 23,28% и альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна с 9,93%.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что выборы, на которых Пашинян пытается снять всех конкурентов, нельзя считать легитимными. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что в Ереване вместо предвыборной борьбы по законам и правилам шла борьба с демократическими процедурами.