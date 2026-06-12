© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Ефимов: свыше 6 тысяч семей в СВАО переехали по реновации с помощью города

МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Около 6 тысяч семей, проживающих на северо-востоке Москвы, воспользовались бесплатным сервисом при переезде с начала реализации реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Речь идет о цифровом сервисе "Переезд по программе реновации", который может упростить процесс переселения.

"Для москвичей доступно шесть онлайн-услуг, одна из них – "Помощь в переезде". Благодаря ей на северо-востоке столицы с начала реализации программы более шести тысяч семей получили грузчиков и транспорт для перевозки имущества из старой квартиры в новую", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Замглавы города подчеркнул, что за услугой обратились примерно 70% семей из Северо-Восточного округа.

В частности, в Бабушкинском районе помощью воспользовались 980 семей, в Лосиноостровском – около 900 семей, в Алтуфьевском – примерно 860, отмечается в сообщении градкомплекса.

Сама услуга заключается в том, что участники реновации могут вызвать автомобиль и грузчиков, которые смогут перевезти мебель, технику и личные вещи. Чтобы получить помощь, необходимо подать электронную заявку на портале mos.ru или лично прийти в один из центров информирования по переселению, рассказали в пресс-службе градкомплекса.

Там также добавили, что в сервисе есть инструкция по переезду, с помощью которой можно узнать подробную схему будущего переезда в зависимости от жизненной ситуации.

Реновация длится в Москве с 2017 года. По программе планируется расселить около 1 миллиона человек из 5 тысяч старых домов.