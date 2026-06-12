Ефимов: свыше 6 тысяч семей в СВАО переехали по реновации с помощью города

МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Около 6 тысяч семей, проживающих на северо-востоке Москвы, воспользовались бесплатным сервисом при переезде с начала реализации реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Речь идет о цифровом сервисе "Переезд по программе реновации", который может упростить процесс переселения.
"Для москвичей доступно шесть онлайн-услуг, одна из них – "Помощь в переезде". Благодаря ей на северо-востоке столицы с начала реализации программы более шести тысяч семей получили грузчиков и транспорт для перевозки имущества из старой квартиры в новую", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Замглавы города подчеркнул, что за услугой обратились примерно 70% семей из Северо-Восточного округа.
В частности, в Бабушкинском районе помощью воспользовались 980 семей, в Лосиноостровском – около 900 семей, в Алтуфьевском – примерно 860, отмечается в сообщении градкомплекса.
Сама услуга заключается в том, что участники реновации могут вызвать автомобиль и грузчиков, которые смогут перевезти мебель, технику и личные вещи. Чтобы получить помощь, необходимо подать электронную заявку на портале mos.ru или лично прийти в один из центров информирования по переселению, рассказали в пресс-службе градкомплекса.
Там также добавили, что в сервисе есть инструкция по переезду, с помощью которой можно узнать подробную схему будущего переезда в зависимости от жизненной ситуации.
Реновация длится в Москве с 2017 года. По программе планируется расселить около 1 миллиона человек из 5 тысяч старых домов.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, как новые технологии позволяют быстрее строить жилье по реновации.