Расчет дронов "Молния-2" уничтожил восемь позиций ВСУ за неделю

КУРСК, 12 июн – РИА Новости. Расчет крылатых дронов "Молния-2" 352-го мотострелкового полка группировки войск "Север" за неделю уничтожил восемь укрепленных позиций ВСУ в Сумской области, пять из которых являлись пунктами управления БПЛА, сообщил РИА Новости командир взвода с позывным "Кредо".