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Расчет дронов "Молния-2" уничтожил восемь позиций ВСУ за неделю - РИА Новости, 12.06.2026
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08:02 12.06.2026
Расчет дронов "Молния-2" уничтожил восемь позиций ВСУ за неделю

Расчет дронов "Молния-2" уничтожил 8 позиций ВСУ в Сумской области за неделю

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения СВО
Российский военнослужащий в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчет дронов «Молния-2» 352-го мотострелкового полка группировки войск «Север» за неделю уничтожил восемь укрепленных позиций ВСУ в Сумской области.
  • Пять из уничтоженных позиций являлись пунктами управления БПЛА.
  • Командир взвода отметил, что дрон «Молния-2» идеально подходит для уничтожения укрепленных объектов.
КУРСК, 12 июн – РИА Новости. Расчет крылатых дронов "Молния-2" 352-го мотострелкового полка группировки войск "Север" за неделю уничтожил восемь укрепленных позиций ВСУ в Сумской области, пять из которых являлись пунктами управления БПЛА, сообщил РИА Новости командир взвода с позывным "Кредо".
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"Расчет крылатых дронов "Молния-2" из 352-го полка за неделю успешно поразил восемь укреплений противника. Пять из них являлись пунктами управления беспилотными летательными аппаратами", - сообщил агентству командир взвода беспилотных систем 352-го мотострелкового полка группировки войск "Север" с позывным "Кредо".
Военнослужащий добавил, что уничтожение данных целей позволило минимизировать присутствие вражеских беспилотников на территории создания буферной зоны.
"Дрон "Молния-2", который способен нести до восьми килограммов боезаряда, идеально подходит для уничтожения укрепленных объектов", – отметил собеседник агентства.
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