Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчет дронов «Молния-2» 352-го мотострелкового полка группировки войск «Север» за неделю уничтожил восемь укрепленных позиций ВСУ в Сумской области.
- Пять из уничтоженных позиций являлись пунктами управления БПЛА.
- Командир взвода отметил, что дрон «Молния-2» идеально подходит для уничтожения укрепленных объектов.
КУРСК, 12 июн – РИА Новости. Расчет крылатых дронов "Молния-2" 352-го мотострелкового полка группировки войск "Север" за неделю уничтожил восемь укрепленных позиций ВСУ в Сумской области, пять из которых являлись пунктами управления БПЛА, сообщил РИА Новости командир взвода с позывным "Кредо".
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"Расчет крылатых дронов "Молния-2" из 352-го полка за неделю успешно поразил восемь укреплений противника. Пять из них являлись пунктами управления беспилотными летательными аппаратами", - сообщил агентству командир взвода беспилотных систем 352-го мотострелкового полка группировки войск "Север" с позывным "Кредо".
Военнослужащий добавил, что уничтожение данных целей позволило минимизировать присутствие вражеских беспилотников на территории создания буферной зоны.
"Дрон "Молния-2", который способен нести до восьми килограммов боезаряда, идеально подходит для уничтожения укрепленных объектов", – отметил собеседник агентства.
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