Дом в стиле советского неоклассицизма обновляют на Большой Филевской улице в Москве

Дом в стиле советского неоклассицизма обновляют на Большой Филевской улице в Москве

Дом в стиле советского неоклассицизма обновляют на Большой Филевской улице

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Дом в стиле советского неоклассицизма обновляют на Большой Филевской улице в Москве в рамках программы капитального ремонта жилого фонда, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"В районе Филевский Парк продолжается обновление дома на Большой Филевской улице дом 21, корпус 4 в рамках городской программы капитального ремонта жилого фонда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что семиэтажный жилой дом построен в 1953 году по индивидуальному проекту в стиле советского неоклассицизма. Его уличные фасады украшены бриллиантовым рустом и облицованы керамической плиткой, остальные стороны выполнены из кирпича.

"Работы начались с подготовки специального проекта, учитывающего историческую ценность здания и его декоративные особенности. На его основе были выбраны технологии и материалы", - уточняется в сообщении.

Поясняется, что сейчас специалисты завершили промывку фасадов от загрязнений и приступили к восстановлению поврежденных участков кирпичной кладки. Далее стены обработают антисептическим составом для защиты от плесени и грибка в местах намокания, а затем проведут гидрофобизацию.

"На завершающем этапе капитального ремонта фасада будут оштукатурены и окрашены декоративные элементы: угловые русты, полуциркульные наличники, пояса и карнизы", - дополняется в сообщении.

Подчеркивается, что особое внимание уделят балконам: специалисты восстановят поврежденные плиты, заменят напольное покрытие и металлические отливы.