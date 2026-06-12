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Дом в стиле советского неоклассицизма обновляют на Большой Филевской улице - РИА Новости, 12.06.2026
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Дом в стиле советского неоклассицизма обновляют на Большой Филевской улице

Дом в стиле советского неоклассицизма обновляют на Большой Филевской в Москве

© Фото : Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города МосквыДом в стиле советского неоклассицизма обновляют на Большой Филевской улице в Москве
Дом в стиле советского неоклассицизма обновляют на Большой Филевской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Фото : Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
Дом в стиле советского неоклассицизма обновляют на Большой Филевской улице в Москве
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Дом в стиле советского неоклассицизма обновляют на Большой Филевской улице в Москве в рамках программы капитального ремонта жилого фонда, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В районе Филевский Парк продолжается обновление дома на Большой Филевской улице дом 21, корпус 4 в рамках городской программы капитального ремонта жилого фонда", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что семиэтажный жилой дом построен в 1953 году по индивидуальному проекту в стиле советского неоклассицизма. Его уличные фасады украшены бриллиантовым рустом и облицованы керамической плиткой, остальные стороны выполнены из кирпича.
"Работы начались с подготовки специального проекта, учитывающего историческую ценность здания и его декоративные особенности. На его основе были выбраны технологии и материалы", - уточняется в сообщении.
Поясняется, что сейчас специалисты завершили промывку фасадов от загрязнений и приступили к восстановлению поврежденных участков кирпичной кладки. Далее стены обработают антисептическим составом для защиты от плесени и грибка в местах намокания, а затем проведут гидрофобизацию.
"На завершающем этапе капитального ремонта фасада будут оштукатурены и окрашены декоративные элементы: угловые русты, полуциркульные наличники, пояса и карнизы", - дополняется в сообщении.
Подчеркивается, что особое внимание уделят балконам: специалисты восстановят поврежденные плиты, заменят напольное покрытие и металлические отливы.
"После завершения основных работ будет отремонтирован цоколь здания и полностью заменена система наружного водостока", - заключается в сообщении.
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