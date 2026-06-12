В Новой Москве у дома экс-министра госбезопасности ДНР прогремел взрыв

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Взрыв произошел у загородного дома бывшего министра госбезопасности ДНР Андрея Пинчука в Новой Москве, пострадавших в результате этого происшествия нет, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.