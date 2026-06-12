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В Новой Москве у дома экс-министра госбезопасности ДНР прогремел взрыв - РИА Новости, 12.06.2026
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21:20 12.06.2026
В Новой Москве у дома экс-министра госбезопасности ДНР прогремел взрыв

В Новой Москве у дома экс-министра госбезопасности ДНР Пинчука прогремел взрыв

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Взрыв произошел на участке загородного дома бывшего министра госбезопасности ДНР Андрея Пинчука в Новой Москве.
  • Пострадавших в результате взрыва нет.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Взрыв произошел у загородного дома бывшего министра госбезопасности ДНР Андрея Пинчука в Новой Москве, пострадавших в результате этого происшествия нет, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам собеседника, взрыв произошел на участке загородного дома Пинчука.
"Пострадавших в результате происшествия нет", - сказал собеседник агентства.
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Донецкая Народная РеспубликаНовая МоскваАндрей Пинчук
 
 
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