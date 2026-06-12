В ДНР запретили пассажирские перевозки после 21:00

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Штаб обороны ДНР ввел запрет на пассажирские перевозки с 21:00 до 05:00 с 12 июня.
- В республике также ограничили перевозки организованных групп детей на отдых и оздоровление за пределы республики.
ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Штаб обороны ДНР ввел запрет на пассажирские перевозки с 21.00 до 05.00, сообщили в администрации главы и правительства республики.
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"Решением Штаба обороны Донецкой Народной Республики от 11.06.2026 № 302 с 12 июня запрещается осуществление регулярных и нерегулярных пассажирских автомобильных перевозок в период с 21.00 до 05.00 часов", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В администрации добавили, что в республике также ограничили перевозки организованных групп детей на отдых и оздоровление за пределы ДНР.
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