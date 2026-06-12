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В ДНР запретили пассажирские перевозки после 21:00 - РИА Новости, 12.06.2026
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15:41 12.06.2026
В ДНР запретили пассажирские перевозки после 21:00

Власти ДНР ввели запрет на пассажирские перевозки с 21:00 до 05:00

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВ Донецке
В Донецке - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Штаб обороны ДНР ввел запрет на пассажирские перевозки с 21:00 до 05:00 с 12 июня.
  • В республике также ограничили перевозки организованных групп детей на отдых и оздоровление за пределы республики.
ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Штаб обороны ДНР ввел запрет на пассажирские перевозки с 21.00 до 05.00, сообщили в администрации главы и правительства республики.
«

"Решением Штаба обороны Донецкой Народной Республики от 11.06.2026 № 302 с 12 июня запрещается осуществление регулярных и нерегулярных пассажирских автомобильных перевозок в период с 21.00 до 05.00 часов", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В администрации добавили, что в республике также ограничили перевозки организованных групп детей на отдых и оздоровление за пределы ДНР.
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