В ДНР запретили пассажирские перевозки после 21:00

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"Решением Штаба обороны Донецкой Народной Республики от 11.06.2026 № 302 с 12 июня запрещается осуществление регулярных и нерегулярных пассажирских автомобильных перевозок в период с 21.00 до 05.00 часов", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.