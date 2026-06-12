Скумпия кожевенная зацвела в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве

Скумпия кожевенная зацвела в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ Скумпия кожевенная, известная как «дымное» или «париковое» дерево, зацвела в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в Москве.

Эффект «дыма» создается из-за сильно разросшихся цветоножек, покрытых множеством тонких розоватых волосков.

Локация у Зеркального канала становится одной из самых популярных фототочек сада во время цветения скумпии.

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Скумпия кожевенная, или "дымное" дерево, зацвела в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе ботсада.

"В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" зацвела скумпия кожевенная, известная как "дымное" или "париковое" дерево. В период цветения растение окутывается воздушным розовым облаком, создавая эффект, заметный за десятки метров", - говорится в сообщении

Поясняется, что необычный "дым" формируют не сами цветки, а сильно разросшиеся цветоножки, покрытые множеством тонких розоватых волосков. Благодаря этому скумпия считается одним из самых эффектных декоративных растений начала лета.