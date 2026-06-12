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В "Аптекарском огороде" зацвело "дымное" дерево - РИА Новости, 12.06.2026
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12:48 12.06.2026
В "Аптекарском огороде" зацвело "дымное" дерево

В Москве в "Аптекарском огороде" зацвело "дымное" дерево

© Фото : Аптекарский огород МГУ/TelegramСкумпия кожевенная зацвела в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве
Скумпия кожевенная зацвела в Ботаническом саду МГУ Аптекарский огород в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Фото : Аптекарский огород МГУ/Telegram
Скумпия кожевенная зацвела в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Скумпия кожевенная, известная как «дымное» или «париковое» дерево, зацвела в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в Москве.
  • Эффект «дыма» создается из-за сильно разросшихся цветоножек, покрытых множеством тонких розоватых волосков.
  • Локация у Зеркального канала становится одной из самых популярных фототочек сада во время цветения скумпии.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Скумпия кожевенная, или "дымное" дерево, зацвела в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе ботсада.
"В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" зацвела скумпия кожевенная, известная как "дымное" или "париковое" дерево. В период цветения растение окутывается воздушным розовым облаком, создавая эффект, заметный за десятки метров", - говорится в сообщении.
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Поясняется, что необычный "дым" формируют не сами цветки, а сильно разросшиеся цветоножки, покрытые множеством тонких розоватых волосков. Благодаря этому скумпия считается одним из самых эффектных декоративных растений начала лета.
"Локация у Зеркального канала традиционно становится одной из самых популярных фототочек сада - здесь проходят прогулочные и свадебные съемки. Период "дымного" цветения длится около месяца", - отмечается в сообщении.
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