В Ашхабаде отметили День России

Краткий пересказ от РИА ИИ Более 300 человек приняли участие в праздновании Дня России в столице Туркмении.

В торговом центре «Аркач» прошла торжественная программа с выступлениями артистов, конкурсами и мастер-классами.

На стадионе Совместной российско-туркменской школы имени Пушкина прошел ежегодный турнир по мини-футболу, посвященный Дню России, победу в котором одержала команда учащихся «Арзув».

АШХАБАД, 12 июн – РИА Новости. Более 300 человек приняли участие в праздновании Дня России в столице Туркмении, передает корреспондент РИА Новости.

Торжественная программа прошла в торговом центре "Аркач" и началась с праздничного открытия, после которого гостей ждала насыщенная музыкально-развлекательная программа. На сцене выступили местные артисты и творческие коллективы, представившие популярные песни и зажигательные народные танцы, в том числе туркменский народный танец "Куштдепди" и флешмоб народов России

Особое место в программе заняли конкурсы и викторины на знание истории, культуры и достижений России: гости угадывали регионы по достопримечательностям, отгадывали фильмы и знаменитостей, отвечали на вопросы о народах России и проверяли эрудицию в формате "Правда или ложь".

Отдельное внимание организаторы уделили творчеству: для участников праздника были организованы мастер-классы по народным промыслам, а также ярмарка мастеров, где каждый желающий мог приобрести изделия ручной работы.

В этот же день на стадионе Совместной российско-туркменской школы имени Пушкина прошел ежегодный турнир по мини-футболу, посвященный Дню России. Как рассказал РИА Новости преподаватель физкультуры, руководитель футбольной секции школы Эрик Аванесян, за Кубок посольства России боролись команды, собранные как из учащихся 5-10 классов, так и из работников и педагогов школы. Победу одержала команда учащихся "Арзув" ("Мечта"). Призерам турнира вручили медали, а команде-победительнице – кубок.