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В Ашхабаде отметили День России - РИА Новости, 12.06.2026
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19:50 12.06.2026 (обновлено: 21:38 12.06.2026)
В Ашхабаде отметили День России

В Ашхабаде День России отметили песнями, танцами и народными ремеслами

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 300 человек приняли участие в праздновании Дня России в столице Туркмении.
  • В торговом центре «Аркач» прошла торжественная программа с выступлениями артистов, конкурсами и мастер-классами.
  • На стадионе Совместной российско-туркменской школы имени Пушкина прошел ежегодный турнир по мини-футболу, посвященный Дню России, победу в котором одержала команда учащихся «Арзув».
АШХАБАД, 12 июн – РИА Новости. Более 300 человек приняли участие в праздновании Дня России в столице Туркмении, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественная программа прошла в торговом центре "Аркач" и началась с праздничного открытия, после которого гостей ждала насыщенная музыкально-развлекательная программа. На сцене выступили местные артисты и творческие коллективы, представившие популярные песни и зажигательные народные танцы, в том числе туркменский народный танец "Куштдепди" и флешмоб народов России.
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Особое место в программе заняли конкурсы и викторины на знание истории, культуры и достижений России: гости угадывали регионы по достопримечательностям, отгадывали фильмы и знаменитостей, отвечали на вопросы о народах России и проверяли эрудицию в формате "Правда или ложь".
Отдельное внимание организаторы уделили творчеству: для участников праздника были организованы мастер-классы по народным промыслам, а также ярмарка мастеров, где каждый желающий мог приобрести изделия ручной работы.
В этот же день на стадионе Совместной российско-туркменской школы имени Пушкина прошел ежегодный турнир по мини-футболу, посвященный Дню России. Как рассказал РИА Новости преподаватель физкультуры, руководитель футбольной секции школы Эрик Аванесян, за Кубок посольства России боролись команды, собранные как из учащихся 5-10 классов, так и из работников и педагогов школы. Победу одержала команда учащихся "Арзув" ("Мечта"). Призерам турнира вручили медали, а команде-победительнице – кубок.
День России отмечается ежегодно 12 июня.
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