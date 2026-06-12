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На курорте "Роза Хутор" в День России открылось колесо обозрения - РИА Новости, 12.06.2026
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19:59 12.06.2026
На курорте "Роза Хутор" в День России открылось колесо обозрения

В День России открылось первое в горном кластере Сочи колесо обозрения

© РИА НовостиПервое колесо обозрения в горном кластере Сочи открылось в День России
Первое колесо обозрения в горном кластере Сочи открылось в День России - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости
Первое колесо обозрения в горном кластере Сочи открылось в День России
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В День России на курорте «Роза Хутор» в горном кластере Сочи торжественно открылось первое колесо обозрения.
  • Колесо обозрения имеет 24 шестиместные кабинки, один оборот длится около 12–15 минут, а с высоты 51 метра открываются виды на Кавказские горы и долину реки Мзымта.
  • В кабинках работают аудиогиды, а в перспективе часть кабинок планируется сделать экстремальными с стеклянными полами, а также некоторые кабинки оборудуют искусственным интеллектом.
СОЧИ, 12 июн – РИА Новости. Первое в горном кластере Сочи колесо обозрения торжественно открылось на курорте "Роза Хутор" в День России, передает корреспондент РИА Новости.
Юных гостей церемонии открытия встретили аниматоры с тематической программой, танцевальными конкурсами и подарками. Под громкие аплодисменты и дымовой салют с триколором дети разрезали красную ленточку. Так торжественно открылось колесо обозрения и юные участники праздника и их родители смогли первыми бесплатно покататься на новом аттракционе.
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На колесе установили 24 шестиместные кабинки, один оборот длится около 12-15 минут. Через панорамные окна кабинок с высоты 51 метра можно увидеть пейзажи Кавказских гор и долину реки Мзымта.
Генеральный директор ООО "Черноморские парки" Денис Кривцов рассказал журналистам, что во всех кабинках работают аудиогиды, где посетители аттракциона смогут больше узнать об истории курорта и Кавказских гор. Он отметил, что при возведении аттракциона особо уделили внимание будущей безопасности эксплуатации.
"Открывается не просто аттракцион, это в первую очередь центральная площадка курорта. Нами были получены все необходимые документы, сертификаты, протоколы испытаний, чтобы наши посетители могли себя чувствовать комфортно и безопасно. На нашем аттракционе 144 посадочных места… Колесо будет работать с 10 утра и до 10 вечера", - сказал Кривцов.
Он добавил, что ночная иллюминация аттракциона также удивит гостей курорта.
Кривцов поделился с журналистами, что в перспективе часть кабинок колеса планируется сделать экстремальными - в них установят стеклянные полы. Кроме того, некоторые кабинки оборудуют искусственным интеллектом - ИИ-помощник будет разговаривать с посетителями, отвечать на их вопросы или даже предложит гостям спеть караоке с видом на горы.
Как отметили организаторы, колесо будет работать круглогодично, а температура внутри кабинок останется комфортной для посетителей - кондиционер настроят в зависимости от погоды и сезона.
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