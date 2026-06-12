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Президент ОАЭ поздравил Путина с Днем России - РИА Новости, 12.06.2026
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17:16 12.06.2026 (обновлено: 17:21 12.06.2026)

Президент ОАЭ поздравил Путина с Днем России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян направил поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путину по случаю Дня России.
  • Вице-президент, премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум и вице-президент, вице-премьер, глава президентской канцелярии Мансур бен Заид Аль Нахайян также направили поздравления Владимиру Путину и премьер-министру России Михаилу Мишустину.
БЕЙРУТ, 12 июн - РИА Новости. Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян направил президенту России Владимиру Путину поздравление по случаю Дня России, передает эмиратское государственное агентство WAM.
"Президент государства шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян направил поздравительную телеграмму президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю Дня России", - говорится в публикации агентства.
Поздравления российскому лидеру также направили вице-президент, премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум и вице-президент, вице-премьер, глава президентской канцелярии Мансур бен Заид Аль Нахайян.
Кроме того, Мухаммед бен Рашид и Мансур бен Заид направили аналогичные поздравительные телеграммы премьер-министру России Михаилу Мишустину.
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Вчера, 16:26
 
ОАЭРоссияМухаммед бен Заид Аль НахайянМихаил МишустинВладимир ПутинДубайДень России
 
 
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