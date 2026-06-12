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В Приморье полиция выяснит местонахождение пропавшей медведицы - РИА Новости, 12.06.2026
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16:02 12.06.2026 (обновлено: 16:03 12.06.2026)
В Приморье полиция выяснит местонахождение пропавшей медведицы

Полиция ищет медведицу, которую держали в клетке в приморском поселке

© Кадр видео из соцсетейМедведицу держали в клетке в поселке Иннокентьевка в Приморья
Медведицу держали в клетке в поселке Иннокентьевка в Приморья - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Кадр видео из соцсетей
Медведицу держали в клетке в поселке Иннокентьевка в Приморья
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По данным соцсетей, в поселке Иннокентьевка обнаружили медведицу, которую держали в клетке в антисанитарных условиях.
  • Полиция начала проверку по факту жестокого обращения с медведицей, но животное вывезли из села в неизвестном направлении.
  • Полиция продолжает поиск медведицы и просит граждан, располагающих информацией о ее местонахождении, обратиться в ближайший отдел МВД или по телефону 02 (102).
ВЛАДИВОСТОК, 12 июн – РИА Новости. Полиция устанавливает местонахождение медведицы, которую держали в клетке в поселке Приморья и которая пропала после предварительных проверок, сообщает региональное УМВД РФ.
В соцсетях прошла информация о том, что в поселке Иннокентьевка в клетке в антисанитарных условиях и без постоянного доступа к питьевой воде держат медведя, его якобы много лет используют для натаскивания охотничьих собак. На видео в соцсетях видно, что зверь живет в клетке размером полтора на полтора метра. В природоохранной прокуратуре РИА Новости сообщали, что начата проверка. По данным Миприроды Приморья, медведица является собственностью физлица, куплена им законно в 2015 году. В пятницу в министерстве сообщали, что при повторном выезде на место медведя там уже не нашли.
"В полицию поступило сообщение о жестоком обращении с медведицей... в селе Иннокентьевка. По данному факту была организована проверка… Позже поступило сообщение о том, что медведь вывезен из села в неизвестном направлении. Полиция продолжает проверку, направленную на установление местонахождения животного и всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
Полиция просит граждан, располагающих информацией о местонахождении медведя, обратиться в ближайший отдел МВД или по телефону 02 (102). Конфиденциальность гарантирована.
По информации ведомства, самке медведя примерно 20 лет. Владелец животного сообщил, что медведь принадлежит ему на праве собственности и предоставил документы.
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