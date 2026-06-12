В Приморье полиция выяснит местонахождение пропавшей медведицы

В соцсетях прошла информация о том, что в поселке Иннокентьевка в клетке в антисанитарных условиях и без постоянного доступа к питьевой воде держат медведя, его якобы много лет используют для натаскивания охотничьих собак. На видео в соцсетях видно, что зверь живет в клетке размером полтора на полтора метра. В природоохранной прокуратуре РИА Новости сообщали, что начата проверка. По данным Миприроды Приморья, медведица является собственностью физлица, куплена им законно в 2015 году. В пятницу в министерстве сообщали, что при повторном выезде на место медведя там уже не нашли.