В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,1

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Габалинском районе на северо-западе Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 5,1.
- Подземные толчки ощущались в Агдамском, Шемкирском, Гейгельском и Губинском районах Азербайджана.
БАКУ, 12 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Габалинском районе на северо-западе Азербайджана, сообщили РИА Новости в сейсмологической службе республики.
"В Габале произошло землетрясение магнитудой 5,1", - говорится в сообщении сейсмологов.
Как уточнили в службе, подземные толчки ощущались в Агдамском, Шемкирском, Гейгельском, а также Губинском районах Азербайджана.
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