Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин установил штатную численность ВС России в количестве 2 399 130 человек.
- Из них 1 510 000 — военнослужащие.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Путин установил штатную численность ВС РФ в количестве 2 399 130 человек, в том числе 1 510 000 военнослужащих, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 399 130 единиц, в том числе 1 510 000 военнослужащих", - говорится в документе.
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