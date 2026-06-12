Врач рассказала, к чему может привести чрезмерное употребление чая

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Чрезмерное употребление чая может привести к негативным последствиям для здоровья, таким как развитие флюороза и повышение артериального давления.
- Рекомендуемая норма потребления черного или зеленого чая для взрослого составляет 2–4 чашки в день.
- Травяные чаи могут использоваться как альтернатива черному и зеленому чаю при ограничении кофеина, но их эффекты и безопасность зависят от конкретного растения.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Врач-гастроэнтеролог медицинской компании СберЗдоровье Дарья Богомолова, рассказала, что чрезмерное употребление чая может привести к негативным последствиям для здоровья.
"Избыток чая, в свою очередь, способен приводить к ряду негативных последствий для здоровья. При регулярном чрезмерном употреблении этого напитка в организм поступает большое количество фторидов, что в некоторых случаях может способствовать развитию флюороза... В чае также содержится кофеин — в среднем 30–50 мг на чашку. При употреблении более 400 мг кофеина, что соответствует примерно 6–8 чашкам чая, возможно повышение артериального давления, ощущение учащения сердцебиения, появление тревожности, бессонницы, повышенной возбудимости", — рассказала врач "Газете.Ru".
Богомолова рассказала, что рекомендуемая норма потребления черного или зеленого чая для взрослого составляет 2–4 чашки в день. Этот напиток способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний и вероятности летального исхода от различных заболеваний, включая онкологические,
Отмечается, что детям рекомендуется пить не более 1–2 чашек чая в день, чтобы избежать негативного воздействия кофеина. Беременным женщинам рекомендуется контролировать общее потребление кофеина из всех источников, включая и чай. Безопасной нормой для беременных считается употребление до 200 мг кофеина в сутки.
"Что касается травяных чаев: они представляют собой настои различных растений, которые существенно отличаются по составу и действию. В отличие от черного и зеленого чая, большинство из них не содержит кофеин, поэтому они могут использоваться как альтернатива при его ограничении", — подчеркнула эксперт.
Врач уточнила, что единой доказательной базы для травяных чаев как группы не существует: их эффекты и безопасность зависят от конкретного растения. При подборе травяного чая важно учитывать индивидуальные особенности организма, например такие как наличие аллергии или непереносимости, чтобы избежать негативных последствий для здоровья
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