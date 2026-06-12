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Над Новгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 12.06.2026
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Над Новгородской областью сбили беспилотник

Над Новгородской областью сбили БПЛА

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкКомандный пункт управления учений войск ПВО
Командный пункт управления учений войск ПВО - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Командный пункт управления учений войск ПВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Днем в пятницу над территорией Новгородской области сбит один БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Дронов.
  • Средства ПВО за день уничтожили 185 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России, в том числе над Новгородской областью.
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Днем в пятницу над территорией Новгородской области сбит один БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Дронов.
Как ранее сообщило министерство обороны РФ, средства ПВО за день уничтожили 185 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России, в том числе над Новгородской областью.
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"Сегодня днем над Новгородской областью сбит один БПЛА", - написал Дронов в своем канале в мессенджере "Maкс".
Он напомнил, что при обнаружении обломков БПЛА приближаться к ним нельзя, а следует сообщить о находке по номеру 112.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) сообщила жителям об опасности БПЛА во вторник и предупредила о возможных перебоях с интернетом. Режим опасности БПЛА продолжает действовать до сих пор.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьНовгородская областьРоссияВооруженные силы УкраиныАлександра Дронова
 
 
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