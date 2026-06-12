Над Новгородской областью сбили беспилотник

Краткий пересказ от РИА ИИ Днем в пятницу над территорией Новгородской области сбит один БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Дронов.

Средства ПВО за день уничтожили 185 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России, в том числе над Новгородской областью.

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Днем в пятницу над территорией Новгородской области сбит один БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Дронов.

Как ранее сообщило министерство обороны РФ, средства ПВО за день уничтожили 185 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России , в том числе над Новгородской областью

"Сегодня днем над Новгородской областью сбит один БПЛА", - написал Дронов в своем канале в мессенджере " Maкс ".

Он напомнил, что при обнаружении обломков БПЛА приближаться к ним нельзя, а следует сообщить о находке по номеру 112.