В Ульяновской области сбили два беспилотника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над территорией Ульяновской области сбиты два украинских беспилотника.
- Места падения зафиксированы в Новоспасском и Старокулаткинском районах, пострадавших и повреждений имущества нет.
САРАТОВ, 12 июн - РИА Новости. Два украинских беспилотника сбиты над территорией Ульяновской области, никто не пострадал, сообщил губернатор Алексей Русских.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два вражеских БПЛА над территорией Ульяновской области. Места падения зафиксированы на территории Новоспасского и Старокулаткинского районов", - написал глава региона в своем канале на платформе "Макс".
Он отметил, что пострадавших и повреждений имущества нет. Работают спецслужбы.