ПВО ночью сбила более 60 БПЛА в Ростовской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минувшей ночью в пяти районах Ростовской области было сбито более 60 БПЛА.
- По словам губернатора Юрия Слюсаря, информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Более 60 БПЛА сбиты минувшей ночью в пяти районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Сегодня ночью Ростовская область подвергалась массированной воздушной атаке. Более шести десятков БПЛА уничтожены в пяти районах области: Чертковском, Верхнедонском, Кашарском, Миллеровском, Шолоховском", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
Он отметил, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала.