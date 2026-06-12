СМИ: США сбили два БПЛА Ирана, якобы атаковавших суда в Ормузском проливе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Соединенные Штаты сбили два иранских беспилотника, которые якобы атаковали торговые суда в Ормузском проливе.
- Президент США Дональд Трамп отменил запланированные на вечер четверга бомбардировки Ирана и заявил о скором объявлении места и времени подписания соглашения с этой страной.
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты сбили два иранских беспилотника, якобы атаковавших торговые суда в Ормузском проливе, утверждает журналистка Fox News Дженнифер Гриффин со ссылкой на высокопоставленного чиновника.
"Судя по всему, Иран сегодня вечером предпринял попытку атаковать торговые суда, идущие через Ормузский пролив. Войска США сбили два иранских ударных дрона-камикадзе. Движение судов через пролив продолжается", - приводит Гриффин слова источника в соцсети X.
В четверг президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что отменил запланированные на вечер четверга бомбардировки Ирана, добавив, что скоро объявит о месте и времени подписания соглашения со страной. По его утверждению, итоговые пункты соглашения с Ираном согласовали все участвующие стороны - США, Израиль и другие государства.