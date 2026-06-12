Безруков поблагодарил Булукову за работу на посту гендиректора МХАТ

Краткий пересказ от РИА ИИ Безруков поблагодарил Елену Булукову за работу и сотрудничество после ее ухода с должности генерального директора МХАТ имени Горького.

Лариса Вильясте назначена на пост генерального директора, сменив Булукову.

Елена Булукова, по словам Безрукова, сыграла важную роль в обеспечении стабильной работы театра в переходный период.

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Художественный руководитель МХАТ имени Максима Горького Сергей Безруков поблагодарил бывшего генерального директора театра Елену Булукову за работу и сотрудничество после ее ухода с должности.

Ранее МХАТ имени Горького сообщил о назначении Ларисы Вильясте на пост генерального директора театра. На этой должности она сменила Елену Булукову, возглавлявшую театр с октября 2025 года.

"Хочу поблагодарить Елену Булукову за наше сотрудничество. Елена оказалась идеальным кризис-менеджером, удерживавшим в течение восьми месяцев доверенный ей театр в рабочем состоянии, насколько это было возможно", - написал Безруков в своем Telegram-канале.

По словам художественного руководителя, Булукова сыграла важную роль в обеспечении стабильной работы театра в переходный период.

"Она поддерживала нас на каждом этапе переходного периода, помогла принять дела максимально быстро. Отличный профессионал и просто хороший человек - в наше время дорогого стоит. Спасибо", - отметил Безруков.