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Безруков поблагодарил Булукову за работу на посту гендиректора МХАТ - РИА Новости, 12.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:18 12.06.2026
Безруков поблагодарил Булукову за работу на посту гендиректора МХАТ

Безруков поблагодарил экс-гендиректора МХАТ Булукову за работу

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевЕлена Булукова
Елена Булукова - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Елена Булукова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Безруков поблагодарил Елену Булукову за работу и сотрудничество после ее ухода с должности генерального директора МХАТ имени Горького.
  • Лариса Вильясте назначена на пост генерального директора, сменив Булукову.
  • Елена Булукова, по словам Безрукова, сыграла важную роль в обеспечении стабильной работы театра в переходный период.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Художественный руководитель МХАТ имени Максима Горького Сергей Безруков поблагодарил бывшего генерального директора театра Елену Булукову за работу и сотрудничество после ее ухода с должности.
Ранее МХАТ имени Горького сообщил о назначении Ларисы Вильясте на пост генерального директора театра. На этой должности она сменила Елену Булукову, возглавлявшую театр с октября 2025 года.
"Хочу поблагодарить Елену Булукову за наше сотрудничество. Елена оказалась идеальным кризис-менеджером, удерживавшим в течение восьми месяцев доверенный ей театр в рабочем состоянии, насколько это было возможно", - написал Безруков в своем Telegram-канале.
По словам художественного руководителя, Булукова сыграла важную роль в обеспечении стабильной работы театра в переходный период.
"Она поддерживала нас на каждом этапе переходного периода, помогла принять дела максимально быстро. Отличный профессионал и просто хороший человек - в наше время дорогого стоит. Спасибо", - отметил Безруков.
Согласно обновленной информации в разделе "Люди театра" на официальном сайте МХАТ имени Горького, должность генерального директора театра заняла Лариса Вильясте. С 2014 года она возглавляла Московский Губернский драматический театр, а с 2018 года является директором фестиваля "Фабрика Станиславского" и Большого детского фестиваля.
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