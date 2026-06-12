Над Брянской областью уничтожили 62 БПЛА самолетного типа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над территорией Брянской области сбито 62 вражеских беспилотника самолетного типа.
- БПЛА были уничтожены подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск" и спецподразделениями Росгвардии по Брянской области.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. ПВО сбила над территорией Брянской области 62 вражеских беспилотника самолетного типа, сообщает правительство Брянской области.
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"Над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожены 62 вражеских БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении регионального правительства в канале на платформе "Макс".
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