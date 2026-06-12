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Дроны ВСУ повредили объект энергетической инфраструктуры в Брянской области - РИА Новости, 12.06.2026
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15:33 12.06.2026 (обновлено: 15:48 12.06.2026)
Дроны ВСУ повредили объект энергетической инфраструктуры в Брянской области

Объект энергетической инфраструктуры поврежден БПЛА ВСУ в брянском Новозыбкове

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© AP Photo / Libkos
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Новозыбкове Брянской области поврежден объект энергетической инфраструктуры в результате атаки украинских БПЛА.
  • Власти принимают меры по стабилизации подачи электроэнергии.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Объект энергетической инфраструктуры поврежден в Новозыбкове Брянской области в результате атаки украинских БПЛА, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
«

"В результате атаки украинских БПЛА в Новозыбкове поврежден объект энергетической инфраструктуры", - написал Ковальчук в канале на платформе "Макс".

Он добавил, что принимаются все возможные меры по стабилизации подачи электроэнергии.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьВооруженные силы УкраиныНовозыбковЕгор Ковальчук
 
 
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