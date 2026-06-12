Дроны ВСУ повредили объект энергетической инфраструктуры в Брянской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Новозыбкове Брянской области поврежден объект энергетической инфраструктуры в результате атаки украинских БПЛА.
- Власти принимают меры по стабилизации подачи электроэнергии.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Объект энергетической инфраструктуры поврежден в Новозыбкове Брянской области в результате атаки украинских БПЛА, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
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"В результате атаки украинских БПЛА в Новозыбкове поврежден объект энергетической инфраструктуры", - написал Ковальчук в канале на платформе "Макс".
Он добавил, что принимаются все возможные меры по стабилизации подачи электроэнергии.
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