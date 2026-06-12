ПВО ночью сбила 231 украинский беспилотник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за ночь сбили 231 украинский беспилотник.
- Беспилотники были уничтожены над 14 российскими регионами и акваторией Азовского моря.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 231 украинский беспилотник над российскими регионами и акваторией Азовского моря, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
Как уточнили в военном ведомстве, атаку отражали в Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской, областях, Московском регионе, Крыму, Татарстане. Также БПЛА сбили над акваторией Азовского моря.
ВСУ практически ежедневно нацеливают дроны на гражданские объекты в российских регионах. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также при помощи БПЛА исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18