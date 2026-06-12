Сбит еще один беспилотник, летевший на Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сбит один беспилотный летательный аппарат, летевший на Москву.
- Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Сбит один беспилотный летательный аппарат, летевший на столицу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
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"Сбит один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал глава города в канале на платформе "Макс".
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