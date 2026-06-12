В Смоленской области сбили четыре беспилотника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО Министерства обороны и ВКС России сбили четыре БПЛА над территорией Смоленской области.
- Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Силами ПВО Министерства обороны РФ и ВКС России сбиты четыре БПЛА, сообщил губернатор Василий Анохин.
"Уважаемые жители Смоленской области, за прошедшую ночь над территорией региона силами ПВО Министерства обороны РФ и ВКС России сбиты четыре вражеских БПЛА", - написал Анохин в канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.