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В Белгородской области женщина пострадала при взрыве дрона ВСУ - РИА Новости, 12.06.2026
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11:55 12.06.2026
В Белгородской области женщина пострадала при взрыве дрона ВСУ

В Белгородской области в Грайвороне женщина пострадала при взрыве дрона ВСУ

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Грайворон Белгородской области в результате взрыва украинского дрона ранена мирная жительница.
  • В Шебекинском округе дроны атаковали два грузовых автомобиля, в селе Новая Таволжанка уничтожен частный дом.
  • В Октябрьском Белгородского округа повреждены окна и фасад здания предприятия, а в хуторе Семейный пробита кровля, разбиты окна частного дома, повреждены линия электропередачи и автомобиль.
БЕЛГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Мирная жительница ранена в городе Грайворон Белгородской области в результате взрыва украинского дрона, сообщил региональный оперштаб.
«
"Беспилотники ВСУ продолжают атаки на нашу область. Пострадала мирная жительница. В городе Грайворон FPV-дрон сдетонировал на территории частного дома. Женщина, получившая осколочные ранения грудной клетки и бедра, самостоятельно обратилась в Грайворонскую ЦРБ. После оказания помощи она будет направлена в городскую больницу №2 г. Белгорода", - говорится сообщении оперштаба в Telegram-канале.
Уточняется, что в Шебекинском округе в городе Шебекино и селе Ржевка дроны атаковали два грузовых автомобиля, в селе Новая Таволжанка вследствие атаки дрона огнем уничтожен частный дом.
"В поселке Октябрьский Белгородского округа при детонации дрона повреждены окна и фасад здания предприятия. В Ракитянском округе в хуторе Семейный в результате удара FPV-дрона пробита кровля, разбиты окна частного дома, повреждены линия электропередачи и автомобиль", - добавили в оперштабе.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьГрайворонШебекиноВооруженные силы Украины
 
 
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