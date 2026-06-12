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В Белгороде на меловой горе подняли государственный флаг в День России - РИА Новости, 12.06.2026
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10:34 12.06.2026
В Белгороде на меловой горе подняли государственный флаг в День России

В Белгороде на меловой горе подняли государственный флаг РФ в День России

© РИА НовостиГосударственный флаг РФ подняли на меловой горе в Белгороде в День России
Государственный флаг РФ подняли на меловой горе в Белгороде в День России - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости
Государственный флаг РФ подняли на меловой горе в Белгороде в День России
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Утром в День России на меловой горе в Белгороде состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага страны.
  • В мероприятии приняли участие врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев, мэр Белгорода Валентин Демидов, представители общественных организаций, ветераны и жители города.
  • Право поднять флаг было предоставлено участнику специальной военной операции Евгению Мишустину и школьнику Богдану Никулину.
БЕЛГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Утром в День России на меловой горе в Белгороде состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага страны, передает корреспондент РИА Новости.
Участники мероприятия выстроились на площадке на вершине холма. В торжестве приняли участие врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев, мэр Белгорода Валентин Демидов, представители общественных организаций, ветераны и жители города.
© РИА НовостиГосударственный флаг РФ подняли на меловой горе в Белгороде в День России
Государственный флаг РФ подняли на меловой горе в Белгороде в День России - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости
Государственный флаг РФ подняли на меловой горе в Белгороде в День России
Ведущий церемонии подчеркнул, что государственный флаг олицетворяет суверенитет, многовековую историю и единство народа, а также напомнил о традиции поднимать его на меловой горе в праздничный день.
Обращаясь к собравшимся, врио губернатора отметил значимость этого события для жителей региона.
"Сегодня мы по традиции поднимаем над областным центром Белгородской земли, городом Первого салюта, городом воинской славы российский триколор... Вместе, плечом к плечу мы приближаем Победу России. И она будет за нами!" — сказал Шуваев.
Право поднять флаг на флагштоке было предоставлено участнику специальной военной операции Евгению Мишустину и школьнику Богдану Никулину.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
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