Государственный флаг РФ подняли на меловой горе в Белгороде в День России

Государственный флаг РФ подняли на меловой горе в Белгороде в День России

© РИА Новости Государственный флаг РФ подняли на меловой горе в Белгороде в День России

В Белгороде на меловой горе подняли государственный флаг в День России

Краткий пересказ от РИА ИИ Утром в День России на меловой горе в Белгороде состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага страны.

В мероприятии приняли участие врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев, мэр Белгорода Валентин Демидов, представители общественных организаций, ветераны и жители города.

Право поднять флаг было предоставлено участнику специальной военной операции Евгению Мишустину и школьнику Богдану Никулину.

БЕЛГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Утром в День России на меловой горе в Белгороде состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага страны, передает корреспондент РИА Новости.

© РИА Новости Государственный флаг РФ подняли на меловой горе в Белгороде в День России © РИА Новости Государственный флаг РФ подняли на меловой горе в Белгороде в День России

Ведущий церемонии подчеркнул, что государственный флаг олицетворяет суверенитет, многовековую историю и единство народа, а также напомнил о традиции поднимать его на меловой горе в праздничный день.

Обращаясь к собравшимся, врио губернатора отметил значимость этого события для жителей региона.

"Сегодня мы по традиции поднимаем над областным центром Белгородской земли, городом Первого салюта, городом воинской славы российский триколор... Вместе, плечом к плечу мы приближаем Победу России . И она будет за нами!" — сказал Шуваев.