В Белгороде на меловой горе подняли государственный флаг в День России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Утром в День России на меловой горе в Белгороде состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага страны.
- В мероприятии приняли участие врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев, мэр Белгорода Валентин Демидов, представители общественных организаций, ветераны и жители города.
- Право поднять флаг было предоставлено участнику специальной военной операции Евгению Мишустину и школьнику Богдану Никулину.
БЕЛГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Утром в День России на меловой горе в Белгороде состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага страны, передает корреспондент РИА Новости.
Участники мероприятия выстроились на площадке на вершине холма. В торжестве приняли участие врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев, мэр Белгорода Валентин Демидов, представители общественных организаций, ветераны и жители города.
© РИА НовостиГосударственный флаг РФ подняли на меловой горе в Белгороде в День России
© РИА Новости
Государственный флаг РФ подняли на меловой горе в Белгороде в День России
Ведущий церемонии подчеркнул, что государственный флаг олицетворяет суверенитет, многовековую историю и единство народа, а также напомнил о традиции поднимать его на меловой горе в праздничный день.
Обращаясь к собравшимся, врио губернатора отметил значимость этого события для жителей региона.
"Сегодня мы по традиции поднимаем над областным центром Белгородской земли, городом Первого салюта, городом воинской славы российский триколор... Вместе, плечом к плечу мы приближаем Победу России. И она будет за нами!" — сказал Шуваев.
Право поднять флаг на флагштоке было предоставлено участнику специальной военной операции Евгению Мишустину и школьнику Богдану Никулину.
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