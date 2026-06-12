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Нацразведка США обвинила администрацию Байдена во лжи о биолабораториях - РИА Новости, 12.06.2026
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23:34 12.06.2026
Нацразведка США обвинила администрацию Байдена во лжи о биолабораториях

Нацразведка США: Байден лгал о биолабораториях, несмотря на угрозу катастроф

© AP Photo / Susan WalshДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© AP Photo / Susan Walsh
Джо Байден. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Администрация Байдена лгала о существовании заграничных американских биолабораторий, заявили в офисе главы Нацразведки США.
  • Представители администрации Байдена лгали американскому народу о финансируемых и поддерживаемых США биолабораториях, несмотря на угрозу катастрофических глобальных последствий.
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Администрация экс-президента США Джо Байдена лгала о существовании заграничных американских биолабораторий, несмотря на угрозу катастрофических глобальных последствий, заявили в офисе главы Нацразведки США.
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"Несмотря на очевидный потенциал катастрофического глобального воздействия, который могут иметь исследования опасных патогенов в биолабораториях, политики, так называемые специалисты в области здравоохранения вроде доктора Фаучи и структуры в команде нацбезопасности администрации Байдена лгали американскому народу о существовании финансируемых и поддерживаемых США биолабораторий и угрожали тем, кто пытался раскрыть правду", - говорится в сообщении.
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