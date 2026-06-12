Дмитриев призвал сына Байдена рассказать о биолабораториях

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал сына экс-президента США Джо Байден Хантера рассказать об участии семьи в коррупционных схемах на Украине и организации биолабораторий.