Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев призвал сына Байдена рассказать о биолабораториях - РИА Новости, 12.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:54 12.06.2026
Дмитриев призвал сына Байдена рассказать о биолабораториях

Дмитриев призвал сына Байдена рассказать о коррупции и биолабораториях

© AP Photo / Saul LoebХантер Байден в Белом доме в Вашингтоне, США
Хантер Байден в Белом доме в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© AP Photo / Saul Loeb
Хантер Байден в Белом доме в Вашингтоне, США . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава РФПИ Кирилл Дмитриев призвал Хантера Байдена рассказать об участии его семьи в коррупционных схемах на Украине и организации биолабораторий.
  • Дмитриев прокомментировал публикацию Хантера Байдена, в которой тот заявил, что ни один кандидат от Демократической партии США в этом веке еще не выигрывал выборы "без Байдена в бюллетене".
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал сына экс-президента США Джо Байден Хантера рассказать об участии семьи в коррупционных схемах на Украине и организации биолабораторий.
Ранее свет увидели документы нацразведки США, из них следует, что Штаты построили на Украине биолаборатории, работавшие с американскими военными институтами. Всего на Украине находятся 40 поддерживавшихся Вашингтоном лабораторий.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
Нацразведка США обвинила администрацию Байдена во лжи о биолабораториях
Вчера, 23:34
"Дорогой Хантер... Ты испытаешь еще большее облегчение, когда расскажешь все об (участии - ред.) семьи Байденов в коррупции на Украине, биолабораториях, нарушениях (фирмы - ред.) Burisma и "10% для босса". Пожалуйста, сделай это", - написал Дмитриеев на своей странице в соцсети X.
Так Дмитриев прокомментировал публикацию Хантера Байдена, в которой он заявил, что ни один кандидат от Демократической партии США в этом веке еще не выигрывал выборы "без Байдена в бюллетене".
В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Президент США Дональд Трамп тогда утверждал, что за лоббистскую работу по "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
В Германии призвали наказать причастных к созданию биолабораторий США
Вчера, 21:24
 
В миреСШАУкраинаРоссияХантер БайденКирилл ДмитриевДональд ТрампРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала