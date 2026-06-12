Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава РФПИ Кирилл Дмитриев призвал Хантера Байдена рассказать об участии его семьи в коррупционных схемах на Украине и организации биолабораторий.
- Дмитриев прокомментировал публикацию Хантера Байдена, в которой тот заявил, что ни один кандидат от Демократической партии США в этом веке еще не выигрывал выборы "без Байдена в бюллетене".
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал сына экс-президента США Джо Байден Хантера рассказать об участии семьи в коррупционных схемах на Украине и организации биолабораторий.
Ранее свет увидели документы нацразведки США, из них следует, что Штаты построили на Украине биолаборатории, работавшие с американскими военными институтами. Всего на Украине находятся 40 поддерживавшихся Вашингтоном лабораторий.
Так Дмитриев прокомментировал публикацию Хантера Байдена, в которой он заявил, что ни один кандидат от Демократической партии США в этом веке еще не выигрывал выборы "без Байдена в бюллетене".
В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Президент США Дональд Трамп тогда утверждал, что за лоббистскую работу по "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов.