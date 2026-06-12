Житель брянского приграничья погиб из-за атак украинских дронов

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"В поселке Суземка двое мирных жителей получили ранения в результате атаки дрона-камикадзе. Пострадавшие были оперативно доставлены в больницу. Врачи сделали все возможное, но ранение было слишком тяжелым, и один из пострадавших скончался", - написал Ковальчук в канале на платформе "Макс".