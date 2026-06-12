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Житель брянского приграничья погиб из-за атак украинских дронов - РИА Новости, 12.06.2026
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21:26 12.06.2026 (обновлено: 21:31 12.06.2026)
Житель брянского приграничья погиб из-за атак украинских дронов

Один человек погиб, двое ранены при атаках дронов ВСУ в брянском приграничье

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атак украинских дронов в брянском приграничье погиб один мирный житель, двое ранены.
  • В поселке Суземка двое мирных жителей получили ранения от атаки дрона-камикадзе, один из пострадавших скончался в больнице.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Один мирный житель погиб, двое ранены в результате атак украинских дронов в брянском приграничье, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
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"В поселке Суземка двое мирных жителей получили ранения в результате атаки дрона-камикадзе. Пострадавшие были оперативно доставлены в больницу. Врачи сделали все возможное, но ранение было слишком тяжелым, и один из пострадавших скончался", - написал Ковальчук в канале на платформе "Макс".

Ковальчук добавил, что в Стародубе в результате атаки FPV-дрона ранения получила мирная жительница, она доставлена в больницу.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныПроисшествияЕгор Ковальчук
 
 
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