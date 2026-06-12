Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области, пострадал водитель

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"Дрон атаковал автомобиль в селе Варваровка Белгородского округа. Водителя со множественными осколочными ранениями головы и тела доставили в Октябрьскую РБ. Для продолжения лечения пострадавший будет переведен в областную клиническую больницу. У транспортного средства разбита передняя часть кузова", - говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе "Макс".