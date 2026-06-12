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Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области, пострадал водитель - РИА Новости, 12.06.2026
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19:19 12.06.2026
Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области, пострадал водитель

В Белгородской области при атаке беспилотника по автомобилю пострадал водитель

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Варваровка Белгородского округа дрон атаковал автомобиль, водитель получил множественные осколочные ранения.
  • Оперштаб также сообщил об ударах дронов по парковке коммерческого объекта в поселке Пролетарский и по стоянке предприятия в городе Шебекино.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Водитель получил осколочные ранения в результате атаки украинского дрона по машине в белгородском селе Варваровка, сообщил региональный оперштаб.
«

"Дрон атаковал автомобиль в селе Варваровка Белгородского округа. Водителя со множественными осколочными ранениями головы и тела доставили в Октябрьскую РБ. Для продолжения лечения пострадавший будет переведен в областную клиническую больницу. У транспортного средства разбита передняя часть кузова", - говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе "Макс".

Оперштаб также сообщил об ударе дрона по парковке коммерческого объекта в поселке Пролетарский и об ударе дрона по стоянке предприятия в городе Шебекино.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияШебекиноБелгородская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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