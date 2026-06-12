Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области, пострадал водитель

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Варваровка Белгородского округа дрон атаковал автомобиль, водитель получил множественные осколочные ранения.
- Оперштаб также сообщил об ударах дронов по парковке коммерческого объекта в поселке Пролетарский и по стоянке предприятия в городе Шебекино.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Водитель получил осколочные ранения в результате атаки украинского дрона по машине в белгородском селе Варваровка, сообщил региональный оперштаб.
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"Дрон атаковал автомобиль в селе Варваровка Белгородского округа. Водителя со множественными осколочными ранениями головы и тела доставили в Октябрьскую РБ. Для продолжения лечения пострадавший будет переведен в областную клиническую больницу. У транспортного средства разбита передняя часть кузова", - говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе "Макс".
Оперштаб также сообщил об ударе дрона по парковке коммерческого объекта в поселке Пролетарский и об ударе дрона по стоянке предприятия в городе Шебекино.
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