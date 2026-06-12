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“Артек” встречает День России народными гуляниями - РИА Новости, 12.06.2026
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10:59 12.06.2026 (обновлено: 11:11 12.06.2026)
“Артек” встречает День России народными гуляниями

В "Артеке" по случаю Дня России проходят народные гуляния

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Международном детском центре «Артек» проходят народные гуляния по случаю Дня России.
  • В гуляниях принимают участие более 3,5 тысячи детей из всех регионов страны и из 13 зарубежных государств.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Народные гуляния с хороводами в национальных костюмах и песнями проходят в Международном детском центре “Артек” по случаю Дня России, сообщили РИА Новости в пресс-службе детского центра.
“В “Артеке” проходят народные гуляния. В них принимают участие более 3,5 тысячи детей из всех регионов страны, а также дети из 13 зарубежных государств. На поляне под открытым небом проходят различные мастер-классы, которые позволяют детям прикоснуться к культурному и историческому наследию различных регионов России”, - сказали в пресс-службе.
В рамках гуляний дети в народных костюмах водят хороводы, организованы различные народные забавы и песенные конкурсы, игра на музыкальных инструментах шумового оркестра, в планах проведение военно-исторической реконструкции, добавили в пресс-службе.
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