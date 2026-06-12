СК просит арестовать водителя автобуса, сбившего пешеходов в Екатеринбурге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Следствие ходатайствует об аресте водителя автобуса, сбившего пешеходов в Екатеринбурге.
- Возбуждены уголовные дела в отношении водителя автобуса и директора транспортной компании.
- Причины ДТП устанавливаются, назначены автотехнические и судебно-медицинские экспертизы.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июн – РИА Новости. Следствие ходатайствует об аресте водителя автобуса, сбившего пешеходов в Екатеринбурге, сообщил журналистам помощник руководителя регионального управления СК РФ Максим Чалков.
"Позиция следствия заключается в том, чтобы в отношении этих лиц (водителя и директора транспортной компании – ред.) была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, так как фигуранты могут воспрепятствовать расследованию", – сказал Чалков.
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Он пояснил журналистам, что водитель легковушки, участвовавшей в этом ДТП, допрошен в качестве свидетеля.
"Причины произошедшего устанавливаются, в том числе посредством автотехнических экспертиз. Кроме того, назначены еще судебно-медицинские экспертизы по поводу причин смерти тех лиц, которые погибли. И кроме того, те лица, которые получили повреждения, также будут исследованы в ходе экспертиз", – добавил представитель управления СК.
ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге в среду вечером. Погибли четыре человека, в том числе ребенок. По последней информации городской ГАИ, количество пострадавших в данной аварии достигло шести человек, им оказывается вся необходимая помощь.
В отношении 49-летнего водителя автобуса и 43-летнего директора транспортной компании возбуждены уголовные дела: первому вменяют нарушение правил дорожного движения, второму – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.