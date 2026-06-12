Алиев поздравил Путина и всех россиян с Днем России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина и всех россиян с Днем России.
- Глава Азербайджана отметил активное развитие сотрудничества и уверенность в дальнейшем укреплении отношений с Россией.
БАКУ, 12 июн - РИА Новости. Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев поздравил президента РФ Владимира Путина и всех россиян с Днём России, говорится в сообщении пресс-службы Алиева.
"Алиев поздравил российского коллегу и всех россиян с государственным праздником — Днём России. В поздравлении глава государства отметил, что отношения между Азербайджаном и Россией основаны на традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения", - говорится в сообщении.
Алиев также подчеркнул активное развитие торгово-экономического сотрудничества, межрегиональных и культурно-гуманитарных связей.
"Президент выразил уверенность, что совместные усилия будут и дальше способствовать укреплению азербайджано-российских отношений в духе стратегического партнёрства и союзничества", - отмечается в сообщении пресс-службы.