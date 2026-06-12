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Алиев поздравил Путина и всех россиян с Днем России - РИА Новости, 12.06.2026
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10:31 12.06.2026
Алиев поздравил Путина и всех россиян с Днем России

Президент Азербайджана Алиев поздравил Путина и всех россиян с Днем России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина и всех россиян с Днем России.
  • Глава Азербайджана отметил активное развитие сотрудничества и уверенность в дальнейшем укреплении отношений с Россией.
БАКУ, 12 июн - РИА Новости. Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев поздравил президента РФ Владимира Путина и всех россиян с Днём России, говорится в сообщении пресс-службы Алиева.
"Алиев поздравил российского коллегу и всех россиян с государственным праздником — Днём России. В поздравлении глава государства отметил, что отношения между Азербайджаном и Россией основаны на традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения", - говорится в сообщении.
Алиев также подчеркнул активное развитие торгово-экономического сотрудничества, межрегиональных и культурно-гуманитарных связей.
"Президент выразил уверенность, что совместные усилия будут и дальше способствовать укреплению азербайджано-российских отношений в духе стратегического партнёрства и союзничества", - отмечается в сообщении пресс-службы.
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