Алиев поздравил Путина и всех россиян с Днем России

БАКУ, 12 июн - РИА Новости. Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев поздравил президента РФ Владимира Путина и всех россиян с Днём России, говорится в сообщении пресс-службы Алиева.

"Президент выразил уверенность, что совместные усилия будут и дальше способствовать укреплению азербайджано-российских отношений в духе стратегического партнёрства и союзничества", - отмечается в сообщении пресс-службы.