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Подготовка комплекса ЖКХ к осенне-зимнему периоду стартовала в Подмосковье - РИА Новости, 11.06.2026
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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
13:20 11.06.2026
Подготовка комплекса ЖКХ к осенне-зимнему периоду стартовала в Подмосковье

Комплекс ЖКХ в Московской области начал готовиться к осенне-зимнему периоду

© Фото : ГКУ «Москворечье»Водозаборный узел
Водозаборный узел - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Фото : ГКУ «Москворечье»
Водозаборный узел. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Подготовка водозаборных узлов, очистных сооружений, насосных станций к осенне-зимнему периоду стартовала в Подмосковье, сообщило министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
"В Подмосковье стартовала масштабная подготовка комплекса ЖКХ к зиме. Водоканалы региона приступили к плановой подготовке водозаборных узлов, очистных сооружений, насосных станций и сетей к осенне-зимнему периоду 2026–2027", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Согласно сообщению, в комплекс работ на объектах водоснабжения и водоотведения входит замена запорной арматуры, установка частотных преобразователей, промывка резервуаров чистой воды, капитальный ремонт сетей, замена насосного оборудования, установка датчиков.
"У нас определен четкий перечень работ по подготовке водно-канализационного комплекса к холодам. Все они направлены на постепенную адаптацию объектов к повышенным нагрузкам. Прошлый сезон подтвердил эффективность такого подхода - практически в два раза сократилось время устранения внештатных ситуаций", - отметил вице-губернатор Подмосковья Владислав Мурашов, слова которого приводятся в сообщении.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЖКХ
 
 
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