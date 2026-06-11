Подготовка комплекса ЖКХ к осенне-зимнему периоду стартовала в Подмосковье

"В Подмосковье стартовала масштабная подготовка комплекса ЖКХ к зиме. Водоканалы региона приступили к плановой подготовке водозаборных узлов, очистных сооружений, насосных станций и сетей к осенне-зимнему периоду 2026–2027", - рассказали в пресс-службе ведомства.

"У нас определен четкий перечень работ по подготовке водно-канализационного комплекса к холодам. Все они направлены на постепенную адаптацию объектов к повышенным нагрузкам. Прошлый сезон подтвердил эффективность такого подхода - практически в два раза сократилось время устранения внештатных ситуаций", - отметил вице-губернатор Подмосковья Владислав Мурашов, слова которого приводятся в сообщении.