Врач рассказала о последствиях переедания в жару

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Переедание в жару может привести к тяжести в животе и вздутию.
- Переедание повышает риск теплового удара, так как организм производит дополнительное тепло при переваривании большого количества еды.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Переедание в жару может привести к тяжести в животе и повысить риск теплового удара, сообщила гастроэнтеролог "СМ-Клиники" Евгения Мельникова.
"Переваривание большого количества еды требует активной работы желудка, кишечника, печени и поджелудочной железы. В жару такая нагрузка переносится тяжелее, поэтому после переедания летом люди чаще сталкиваются с тяжестью и вздутием. Чем больше съедено, тем активнее организм производит дополнительное тепло, что повышает риск теплового удара", - сказала Мельникова в интервью "Ленте.ру".
По словам врача, жара повышает риск потери жидкости, а переедание усугубляет эту проблему, особенно если человек ест жирную и тяжелую пищу. Невоздержанность в еде также может привести к сонливости и дискомфорту в желудке, добавила Мельникова.