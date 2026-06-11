Врач рассказала о последствиях переедания в жару

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Переедание в жару может привести к тяжести в животе и повысить риск теплового удара, сообщила гастроэнтеролог "СМ-Клиники" Евгения Мельникова.

По словам врача, жара повышает риск потери жидкости, а переедание усугубляет эту проблему, особенно если человек ест жирную и тяжелую пищу. Невоздержанность в еде также может привести к сонливости и дискомфорту в желудке, добавила Мельникова.