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Врач рассказала о последствиях переедания в жару - РИА Новости, 11.06.2026
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19:59 11.06.2026
Врач рассказала о последствиях переедания в жару

Гастроэнтеролог Мельникова: переедание в жару повышает риск теплового удара

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПосетители в кафе
Посетители в кафе - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Переедание в жару может привести к тяжести в животе и вздутию.
  • Переедание повышает риск теплового удара, так как организм производит дополнительное тепло при переваривании большого количества еды.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Переедание в жару может привести к тяжести в животе и повысить риск теплового удара, сообщила гастроэнтеролог "СМ-Клиники" Евгения Мельникова.
"Переваривание большого количества еды требует активной работы желудка, кишечника, печени и поджелудочной железы. В жару такая нагрузка переносится тяжелее, поэтому после переедания летом люди чаще сталкиваются с тяжестью и вздутием. Чем больше съедено, тем активнее организм производит дополнительное тепло, что повышает риск теплового удара", - сказала Мельникова в интервью "Ленте.ру".
По словам врача, жара повышает риск потери жидкости, а переедание усугубляет эту проблему, особенно если человек ест жирную и тяжелую пищу. Невоздержанность в еде также может привести к сонливости и дискомфорту в желудке, добавила Мельникова.
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