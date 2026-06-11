Краткий пересказ от РИА ИИ
- Responsible Statecraft призывает страны Запада приложить усилия для завершения украинского конфликта.
- В ходе мирного процесса должны быть достигнуты соглашения о восстановлении отношений между Европой и Россией, а также об отказе Украины от вступления в НАТО.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Всему Западу пора начать прикладывать усилия для завершения украинского конфликта, пишет Responsible Statecraft.
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"На фоне признаков того, что администрация Трампа теряет интерес к мирному процессу на Украине, пришло время для серьезных усилий по прекращению этой катастрофической войны. Вместо того чтобы европейцы и американцы спорили о том, кто должен возглавить переговоры, на самом деле каждой западной стране предстоит сыграть свою роль, вместе с Украиной и Россией, в выработке различных соглашений, необходимых для достижения мира", — говорится в публикации.
В среду глава Сербии Александр Вучич заявил, что все больше европейских лидеров соглашаются с позицией главы Белого дома Дональда Трампа о необходимости вести переговоры для завершения украинского конфликта.
Накануне глава МИД Сергей Лавров заявил, что пока Россия не убедится, что слова в Европе о желании начать переговоры являются серьезными, такие идеи нужно пропускать мимо ушей.