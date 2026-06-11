Рейтинг@Mail.ru
"Пришло время". На Западе выступили с громким призывом в отношении России - РИА Новости, 11.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:35 11.06.2026
"Пришло время". На Западе выступили с громким призывом в отношении России

RS: Западу пора начать прикладывать усилия для завершения украинского конфликта

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-центр саммита России и США на Аляске
Пресс-центр саммита России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-центр саммита России и США на Аляске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Responsible Statecraft призывает страны Запада приложить усилия для завершения украинского конфликта.
  • В ходе мирного процесса должны быть достигнуты соглашения о восстановлении отношений между Европой и Россией, а также об отказе Украины от вступления в НАТО.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Всему Западу пора начать прикладывать усилия для завершения украинского конфликта, пишет Responsible Statecraft.
«
"На фоне признаков того, что администрация Трампа теряет интерес к мирному процессу на Украине, пришло время для серьезных усилий по прекращению этой катастрофической войны. Вместо того чтобы европейцы и американцы спорили о том, кто должен возглавить переговоры, на самом деле каждой западной стране предстоит сыграть свою роль, вместе с Украиной и Россией, в выработке различных соглашений, необходимых для достижения мира", — говорится в публикации.
Обозреватель подчеркнул, что в ходе мирного процесса должны быть достигнуты соглашения о восстановлении отношений между Европой и Россией, а также об отказе Украины от вступления в НАТО.
В среду глава Сербии Александр Вучич заявил, что все больше европейских лидеров соглашаются с позицией главы Белого дома Дональда Трампа о необходимости вести переговоры для завершения украинского конфликта.
Накануне глава МИД Сергей Лавров заявил, что пока Россия не убедится, что слова в Европе о желании начать переговоры являются серьезными, такие идеи нужно пропускать мимо ушей.
Символика ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
СМИ: лидеры G7 хотят получить поддержку Трампа для переговоров по Украине
09:02
 
В миреРоссияУкраинаЕвропаДональд ТрампАлександр ВучичНАТОСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала