"Пришло время". На Западе выступили с громким призывом в отношении России

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"На фоне признаков того, что администрация Трампа теряет интерес к мирному процессу на Украине, пришло время для серьезных усилий по прекращению этой катастрофической войны. Вместо того чтобы европейцы и американцы спорили о том, кто должен возглавить переговоры, на самом деле каждой западной стране предстоит сыграть свою роль, вместе с Украиной и Россией, в выработке различных соглашений, необходимых для достижения мира", — говорится в публикации.