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"Будет эскалация": на Западе сделали заявление после ударов по России - РИА Новости, 11.06.2026
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03:35 11.06.2026 (обновлено: 10:39 11.06.2026)
"Будет эскалация": на Западе сделали заявление после ударов по России

Диесен: Запад должен понимать, что атаки по России не приведут к капитуляции

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град"
Боевая работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевая работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен заявил, что атаки по территории России не заставят ее капитулировать.
  • По словам эксперта, Запад перешел все красные линии в попытке спровоцировать Россию, не понимая, что у них нет возможности противостоять Москве.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Запад должен понимать, что атаки по территории России не заставят ее капитулировать, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.
"Всегда есть какие-то восторги: "О, Россия горит, она проиграет". Но всегда нужно помнить, что Россия может себе позволить выдержать ущерб, не прибегая к эскалации с НАТО. <…> Сейчас все становится серьезнее. Думаю, будет эскалация и никакой капитуляции", — предупредил он.
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По словам профессора, Запад перешел все красные линии в попытке спровоцировать Россию, не понимая, что у них нет никакой возможности противостоять Москве.
Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявляла, что решение стран Евросоюза о дальнейшем финансировании режима Владимира Зеленского подтверждает, что Европе не нужен мир на Украине.
Также Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Киеву ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.
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