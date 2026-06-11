На ЗАЭС сформировали достаточный запас топлива для дизель-генераторов

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости. На Запорожской АЭС, потерявшей внешнее электроснабжение, сформирован достаточный запаса топлива для дизель-генераторов, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.

ЗАЭС потеряла внешнее энергоснабжение, она полностью обесточена, задействованы резервные дизель-генераторы, сообщили в пресс-службе станции в четверг. По данным станции, высоковольтная линия электропередачи напряжением 330 кВ "Ферросплавная-1" отключена действием автоматики вечером 10 июня. При этом основная линия "Днепровская" 750 киловольт не работает из-за повреждений с 24 марта.