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На ЗАЭС сформировали достаточный запас топлива для дизель-генераторов - РИА Новости, 11.06.2026
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11:42 11.06.2026
На ЗАЭС сформировали достаточный запас топлива для дизель-генераторов

Яшина: на ЗАЭС сформировали достаточный запас топлива для дизель-генераторов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение и полностью обесточена.
  • Сформирован достаточный запас топлива для работы дизель-генераторов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости. На Запорожской АЭС, потерявшей внешнее электроснабжение, сформирован достаточный запаса топлива для дизель-генераторов, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
"Запасов топлива для работы дизель-генераторов сформировано достаточно", - сказала Яшина.
ЗАЭС потеряла внешнее энергоснабжение, она полностью обесточена, задействованы резервные дизель-генераторы, сообщили в пресс-службе станции в четверг. По данным станции, высоковольтная линия электропередачи напряжением 330 кВ "Ферросплавная-1" отключена действием автоматики вечером 10 июня. При этом основная линия "Днепровская" 750 киловольт не работает из-за повреждений с 24 марта.
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