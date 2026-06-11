Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Запорожская атомная электростанция полностью потеряла внешнее энергоснабжение.
- Высоковольтная линия электропередачи «Ферросплавная-1» была отключена действием автоматики, энергоблоки ЗАЭС переведены на питание от резервных дизель-генераторов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. ЗАЭС потеряла внешнее энергоснабжение, она полностью обесточена, задействованы резервные дизель-генераторы, сообщила пресс-служба станции.
"Запорожская атомная электростанция полностью обесточена. Высоковольтная линия электропередачи напряжением 330 кВ "Ферросплавная-1", обеспечивавшая собственные нужды ЗАЭС, была отключена действием автоматики вчера вечером", - сообщается в канале станции на платформе "Макс".
После потери внешнего электроснабжения энергоблоки ЗАЭС были переведены на питание от резервных дизель-генераторов. Оборудование сработало штатно, нарушений в работе систем безопасности не зафиксировано, говорится в сообщении.