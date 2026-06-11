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Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение - РИА Новости, 11.06.2026
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08:35 11.06.2026 (обновлено: 08:40 11.06.2026)
Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение

Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение и полностью обесточена

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Запорожская атомная электростанция полностью потеряла внешнее энергоснабжение.
  • Высоковольтная линия электропередачи «Ферросплавная-1» была отключена действием автоматики, энергоблоки ЗАЭС переведены на питание от резервных дизель-генераторов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. ЗАЭС потеряла внешнее энергоснабжение, она полностью обесточена, задействованы резервные дизель-генераторы, сообщила пресс-служба станции.
"Запорожская атомная электростанция полностью обесточена. Высоковольтная линия электропередачи напряжением 330 кВ "Ферросплавная-1", обеспечивавшая собственные нужды ЗАЭС, была отключена действием автоматики вчера вечером", - сообщается в канале станции на платформе "Макс".
После потери внешнего электроснабжения энергоблоки ЗАЭС были переведены на питание от резервных дизель-генераторов. Оборудование сработало штатно, нарушений в работе систем безопасности не зафиксировано, говорится в сообщении.
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