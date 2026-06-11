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Подмосковные производители представят свою продукцию на 36 ярмарках 12 июня - РИА Новости, 11.06.2026
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Твой бизнес
 
17:01 11.06.2026
Подмосковные производители представят свою продукцию на 36 ярмарках 12 июня

Ярмарки с товарами местных производителей пройдут в Подмосковье в День России

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПродажа овощей на рынке
Продажа овощей на рынке - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Продажа овощей на рынке. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В День России в Московской области откроются 36 ярмарок с товарами местных производителей, они будут работать в 25 муниципалитетах, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.
Так, одна площадка будет работать в Богородском городском округе, в Старой Купавне на улице Кирова, дом 19. Другая – в Кашире, на улице Садовой, дом 33. Третья – в Люберцах на улице Волковской. Еще одна ярмарка откроется в Химках, в микрорайоне Сходня, на улице Чапаева, дом 3.
По данным ведомства, все товары на ярмарках проходят строгую проверку специалистов государственной ветеринарной службы.
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