Подмосковные производители представят свою продукцию на 36 ярмарках 12 июня

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В День России в Московской области откроются 36 ярмарок с товарами местных производителей, они будут работать в 25 муниципалитетах, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Так, одна площадка будет работать в Богородском городском округе, в Старой Купавне на улице Кирова, дом 19. Другая – в Кашире, на улице Садовой, дом 33. Третья – в Люберцах на улице Волковской. Еще одна ярмарка откроется в Химках, в микрорайоне Сходня, на улице Чапаева, дом 3.