В городе Сирик на юге Ирана прогремела серия взрывов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Сирик на юге Ирана прогремело четыре взрыва.
- Ранее в южной иранской провинции Фарс и на западе Тегерана была задействована ПВО.
ТЕГЕРАН, 11 июн - РИА Новости. Четыре взрыва раздались в городе Сирик на юге Ирана, передает иранское агентство Tasnim.
Ранее иранские СМИ сообщали, что ПВО была задействована в южной иранской провинции Фарс, а также на западе иранской столицы Тегерана. Звуки взрывов были слышны в городах Сирик, Минаб и Мохр (на юге республики).
"К настоящему моменту в Сирике прогремело четыре взрыва", - говорится в сообщении.
Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в затягивании переговоров и заявил, что Штаты намерены осуществить масштабную атаку по Ирану.
Иранское агентство Tasnim со ссылкой на военный источник сообщило, что вооруженные силы Ирана находятся в полной боевой готовности перед возможными атаками США, а в случае атаки американских ВС Тегеран ударит по объектам США на Ближнем Востоке.