В Сумах прогремел третий за день взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Сумах прогремел третий взрыв на фоне воздушной тревоги.
- По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в части Сумской области.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Третий взрыв прогремел в четверг в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее телеканал дважды сообщал о взрыве в Сумах.
«
"В Сумах был слышен взрыв", - говорится в сообщении.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в части Сумской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18