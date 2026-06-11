В Николаеве в пятый раз за день прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Николаеве на юге Украины прогремел взрыв.
- Ранее в четверг телеканал уже четыре раза сообщал о взрывах в городе.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Взрыв очередной раз прогремел в четверг в Николаеве на юге Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее в четверг телеканал уже четыре раза сообщал о взрывах в городе.
"В Николаеве был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевской области не звучит сигнал воздушной тревоги.
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