Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Николаеве прогремел взрыв.
- На момент взрыва в части Николаевской области звучала воздушная тревога.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел в четверг в Николаеве на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Николаеве был слышен взрыв", - говорится в сообщении.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в части Николаевской области.
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