В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремел взрыв.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел в четверг в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщает агентство Укринформ.
"В Запорожье прогремел взрыв", - говорится в сообщении.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Россия контролирует 80% территории Запорожской области, сообщал в июне президент РФ Владимир Путин. Областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.
В Сумах прогремел новый взрыв
Вчера, 05:08