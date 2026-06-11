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В результате взрыва на юге Китая погибли семь человек - РИА Новости, 11.06.2026
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06:49 11.06.2026
В результате взрыва на юге Китая погибли семь человек

В результате взрыва в Гуанси-Чжуанском районе КНР погибло семь человек

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Китае
Автомобиль скорой помощи в Китае - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Автомобиль скорой помощи в Китае. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате взрыва в поселке в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР погибли семь человек, еще 17 пострадали.
  • Версия об утечке трубопроводного газа исключена, органы общественной безопасности ведут расследование причин происшествия.
ПЕКИН, 11 июн - РИА Новости. В результате взрыва в поселке в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР погибли семь человек, еще 17 пострадали, сообщили в местной полиции.
Как сообщает управление общественной безопасности уезда Синъань Гуанси-Чжуанского автономного района, около 11 июня около 1.40 ночи (10 июня 20.40 - мск.) на одной из улиц в поселке Синъань "произошел взрыв".
"В результате происшествия погибли семь человек, 17 пострадавших доставлены в больницы для лечения, их жизням ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
Согласно предварительному расследованию, исключена версия о том, что взрыв был вызван утечкой трубопроводного газа. Органы общественной безопасности ведут расследование причин происшествия.
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