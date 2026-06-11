В результате взрыва на юге Китая погибли семь человек

Краткий пересказ от РИА ИИ В результате взрыва в поселке в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР погибли семь человек, еще 17 пострадали.

Версия об утечке трубопроводного газа исключена, органы общественной безопасности ведут расследование причин происшествия.

ПЕКИН, 11 июн - РИА Новости. В результате взрыва в поселке в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР погибли семь человек, еще 17 пострадали, сообщили в местной полиции.

Как сообщает управление общественной безопасности уезда Синъань Гуанси-Чжуанского автономного района , около 11 июня около 1.40 ночи (10 июня 20.40 - мск.) на одной из улиц в поселке Синъань "произошел взрыв".

"В результате происшествия погибли семь человек, 17 пострадавших доставлены в больницы для лечения, их жизням ничего не угрожает", - говорится в сообщении.