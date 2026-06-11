СМИ: в иранском городе Кередж прогремели два взрыва

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В иранском городе Кередж к западу от Тегерана прозвучали два взрыва.
- Президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в затягивании переговоров и заявил о намерении осуществить масштабную атаку против Ирана.
ТЕГЕРАН, 11 июн – РИА Новости. Звуки двух взрывов раздались в иранском городе Кередж, к западу от Тегерана, передает иранское агентство IRNA.
"Несколько минут назад в Кередже были слышны звуки двух взрывов", - говорится в сообщении.
В среду президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в затягивании переговоров и заявил, что Штаты намерены осуществить масштабную атаку против Ирана.
В ночь на четверг иранские СМИ сообщали о звуках взрывов в ряде городов страны.