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СМИ: в иранском городе Кередж прогремели два взрыва - РИА Новости, 11.06.2026
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03:43 11.06.2026
СМИ: в иранском городе Кередж прогремели два взрыва

IRNA: в иранском городе Кередж прогремели два взрыва

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаги Ирана
Флаги Ирана - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Антон Быстров
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В иранском городе Кередж к западу от Тегерана прозвучали два взрыва.
  • Президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в затягивании переговоров и заявил о намерении осуществить масштабную атаку против Ирана.
ТЕГЕРАН, 11 июн – РИА Новости. Звуки двух взрывов раздались в иранском городе Кередж, к западу от Тегерана, передает иранское агентство IRNA.
"Несколько минут назад в Кередже были слышны звуки двух взрывов", - говорится в сообщении.
В среду президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в затягивании переговоров и заявил, что Штаты намерены осуществить масштабную атаку против Ирана.
В ночь на четверг иранские СМИ сообщали о звуках взрывов в ряде городов страны.
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В миреТегеран (город)СШАИранДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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