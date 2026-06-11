В городе Минаб на юге Ирана прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ Звуки взрывов слышны в городе Минаб на юге Ирана.

Ранее сообщалось о задействовании ПВО в южной иранской провинции Фарс и на западе Тегерана.

ТЕГЕРАН, 11 июн – РИА Новости. Звуки взрывов слышны в городе Минаб на юге Ирана, передает иранское агентство Звуки взрывов слышны в городе Минаб на юге Ирана, передает иранское агентство Mehr

Ранее иранские СМИ сообщали, что ПВО было задействовано в южной иранской провинции Фарс, а также на западе иранской столицы Тегерана.

"Звуки взрывов слышны в городе Минаб", - говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в затягивании переговоров и заявил, что Штаты намерены масштабно атаковать Иран.